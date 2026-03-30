Dos bomberos heridos tras colapso de balcón durante incendio en apartamentos de Houston

...

Dos bomberos resultaron heridos cuando un balcón del segundo piso colapsó mientras combatían un intenso incendio en un complejo de apartamentos en Houston; el siniestro afectó 14 unidades y desplazó a varios residentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/03/2026 09:50 AM.
En Internacional y editada el 30/03/2026 09:42 AM.