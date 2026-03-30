Dos bomberos heridos tras colapso de balcón durante incendio en apartamentos de Houston

Un intenso incendio en un complejo de apartamentos en Houston provocó el colapso de un balcón del segundo piso, dejando heridos a dos bomberos durante las labores de contención del fuego. El siniestro ocurrió en el número 10501 de Holly Springs Drive y escaló rápidamente a una alarma secundaria debido a la magnitud de las llamas y el humo denso que se observó al arribo de las unidades.
Según informó el Departamento de Bomberos de Houston, un capitán y otro bombero cayeron al colapsar la estructura mientras trabajaban en el lugar. Ambos fueron trasladados a centros médicos: el capitán al Memorial Hermann Memorial City Medical Center y el otro bombero al Memorial Hermann – Texas Medical Center. Sus condiciones médicas no han sido reveladas públicamente.
Además, un civil fue atendido en el lugar por lesiones menores. El fuego fue finalmente controlado, pero no antes de afectar un total de 14 unidades habitacionales, dejando a varios residentes sin hogar. Autoridades locales coordinan labores de asistencia para las personas desplazadas mientras se realiza una evaluación completa de los daños.
La causa del incendio aún está bajo investigación. Personal de la división de incendios provocados del Departamento de Bomberos de Houston se encuentra en el lugar recolectando evidencia para determinar el origen del siniestro. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre los hallazgos preliminares.
Imágenes del incendio, compartidas en redes sociales por Grizzy’s Hood News, muestran la intensidad del fuego que consumió gran parte de la fachada del edificio durante la emergencia.