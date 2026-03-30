A partir del 1 de abril, cambian beneficios de SNAP en Texas: qué ya no se podrá comprar

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A partir del 1 de abril de 2026, los beneficiarios de SNAP en Texas no podrán usar su tarjeta Lone Star para comprar dulces ni bebidas endulzadas, según nuevas reglas de la Comisión de Servicios de Salud y Humanos del estado. La medida busca fomentar hábitos alimenticios más saludables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/03/2026 09:45 AM.
En Internacional y editada el 30/03/2026 09:39 AM.