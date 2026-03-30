A partir del 1 de abril, cambian beneficios de SNAP en Texas: qué ya no se podrá comprar

A partir del 1 de abril de 2026, los más de 3 millones de texanos que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) enfrentarán nuevas restricciones en lo que pueden comprar con su tarjeta Lone Star.
La Comisión de Servicios de Salud y Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés) anunció que, bajo nuevas reglas aprobadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 2025, ya no se podrán adquirir con fondos de SNAP dulces ni bebidas endulzadas.
Entre los productos restringidos se incluyen:
Las nuevas normas aplican tanto a compras en tiendas físicas como en línea, en todos los comercios autorizados para aceptar SNAP en Texas. Las autoridades estatales indicaron que la medida busca alinear los beneficios con opciones nutricionales más saludables y mejorar los resultados de salud a largo plazo de las familias.
Se recomienda a los beneficiarios revisar sus listas de compras y consultar con anticipación las guías actualizadas de HHSC para evitar inconvenientes en caja. Varios minoristas ya han comenzado a informar a sus clientes sobre los cambios.
Este ajuste representa una de las modificaciones más significativas en el programa SNAP en Texas en años, y su impacto se sentirá en hogares de todo el estado, especialmente en áreas urbanas como Houston.