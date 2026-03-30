Cierre total en la I-215 en Riverside por choque múltiple: 1 muerto y 4 heridos

Un severo choque múltiple ocurrido la noche del domingo en la autopista I-215, sentido norte en Riverside, provocó el cierre total de los carriles y dejó un saldo de al menos una persona muerta y cuatro hospitalizadas, incluidos dos infantes, informaron las autoridades.
El accidente fue reportado a las 7:35 p.m. en el tramo de la autopista Escondido, al sur de la avenida Eucalyptus, según detalló la Patrulla de Caminos de California (CHP). Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a al menos una persona atrapada dentro de un vehículo, lo que complicó las labores de rescate.
Como resultado del impacto, dos adultos y dos menores fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano. Las condiciones médicas de los lesionados no han sido reveladas oficialmente.
Un alerta vial (SigAlert) fue emitido a las 8:06 p.m., inicialmente por dos horas, y posteriormente extendido a las 9:51 p.m. por dos horas adicionales. Durante este tiempo, todos los carriles en dirección norte de la I-215 permanecieron completamente cerrados, generando importantes retrasos en la zona.
La CHP indicó que la causa del accidente está bajo investigación. No se han proporcionado detalles sobre los vehículos involucrados ni sobre posibles factores como exceso de velocidad, condiciones climáticas o fallas mecánicas.
Las autoridades exhortaron a los conductores a evitar la zona y buscar rutas alternas mientras se concluyen las labores de limpieza y análisis del lugar del siniestro.