Cierre total en la I-215 en Riverside por choque múltiple: 1 muerto y 4 heridos

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Un choque múltiple en la autopista I-215, sentido norte en Riverside, dejó un muerto y cuatro personas hospitalizadas, entre ellas dos infantes, la noche del domingo. Las autoridades mantuvieron cerrados todos los carriles norte mientras se realizaban labores de rescate y peritaje. La causa del accidente sigue bajo investigación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/03/2026 10:15 AM.
En Internacional y editada el 30/03/2026 09:59 AM.