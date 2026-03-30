OpenAI frena indefinidamente lanzamiento de chatbot con contenido erótico

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OpenAI suspendió sus planes para lanzar un chatbot con contenido sexual explícito, conocido internamente como 'modo Citron', ante preocupaciones éticas, sociales y reputacionales. La decisión forma parte de una estrategia para priorizar proyectos clave y mantener su liderazgo en inteligencia artificial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/03/2026 08:59 AM.
En Internacional y editada el 30/03/2026 08:56 AM.