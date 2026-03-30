Policía de Santa Mónica investiga homicidio a tiros ocurrido el sábado por la noche

La Policía de Santa Mónica está investigando un tiroteo fatal que dejó a un hombre muerto el sábado por la noche, informaron autoridades. Los oficiales respondieron al reporte cerca de la intersección de 4th y Olympic Drive alrededor de las 10:30 p.m.
Al llegar, los agentes encontraron a un hombre con heridas de bala. Fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde finalmente fue declarado sin vida. Según el departamento policial, "durante la confrontación, un sospechoso disparó al menos una vez, hiriendo a la víctima".
El o los sospechosos ya habían abandonado el lugar cuando llegaron las autoridades. Hasta el momento no se ha proporcionado descripción alguna de los implicados. La identidad de la víctima no ha sido revelada mientras las autoridades continúan con la investigación.
Las autoridades instan a cualquier persona con información relevante a comunicarse con la División de Investigaciones Criminales de la Policía de Santa Mónica al 310-458-8401, extensión 2249, o con el Oficial de Guardia al 310-458-8427.