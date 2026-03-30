Policía de Santa Mónica investiga homicidio a tiros ocurrido el sábado por la noche

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Un hombre murió tras ser baleado cerca de la intersección de 4th y Olympic Drive en Santa Mónica, según informó la policía local. El incidente ocurrió el sábado alrededor de las 10:30 p.m., cuando las autoridades encontraron a la víctima con heridas de bala. Fue trasladado a un hospital cercano, donde fue declarado muerto. Las autoridades indicaron que un sospechoso disparó durante un enfrentamiento y huyó del lugar antes de la llegada de los oficiales. El caso sigue bajo investigación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/03/2026 10:05 AM.
En Internacional y editada el 30/03/2026 09:55 AM.