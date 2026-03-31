Florida renombra el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como “Presidente Donald J. Trump”

La tarde del 30 de marzo de 2026, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que autoriza el cambio de nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ubicado a pocos kilómetros de la finca de Mar‑a‑Lago, a Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. La medida, aprobada previamente por la Cámara de Representantes y el Senado estatales, será efectiva a partir del 1 de julio de 2026.
El cambio forma parte de una campaña más amplia del expresidente Donald Trump para que su nombre figure en instituciones y símbolos estadounidenses. Recientemente, un tramo de carretera que conecta el aeropuerto con Mar‑a‑Lago recibió el nombre de Donald J. Trump Boulevard. Además, se ha anunciado la construcción de una biblioteca presidencial en un rascacielos de Miami, cuyo diseño incluye una réplica del Despacho Oval, jardines en la azotea y una estatua dorada del mandatario.
La Administración Federal de Aviación (FAA) señaló que la modificación del nombre es una cuestión local, aunque deberá actualizar sus cartas de navegación y bases de datos. Por su parte, la entidad DTTM Operations LLC, vinculada a la organización Trump, presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. la solicitud para registrar los nuevos nombres.
Eric Trump, hijo del expresidente, celebró el anuncio a través de su cuenta en X (antes Twitter), agradeciendo al gobernador DeSantis, al fiscal general James Uthmeier y a la representante Meg Weinberger por su apoyo. En su publicación, compartió la frase: “Palm Beach International Airport is now officially… ‘President Donald J. Trump International Airport!’”.
El proyecto de la biblioteca presidencial, divulgado en la red social Truth Social, muestra representaciones digitales de una torre con un avión presidencial en el vestíbulo y una escalera mecánica dorada, similar a la utilizada por Trump en su campaña de 2015. El diseño, obra del estudio Bermello Ajamil, incluye un salón de baile, jardines en la azotea y una estatua del expresidente.
Con la firma de la ley, Florida se suma a la lista de lugares que honran a Donald Trump, que también aparecerá en una moneda conmemorativa del 250.º aniversario de Estados Unidos y en los billetes del país, según fuentes oficiales.