Florida renombra el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como “Presidente Donald J. Trump”

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una ley que cambiará el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach a “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”, medida que entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y que forma parte de una serie de homenajes al expresidente en el estado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/03/2026 04:50 PM.
En Internacional y editada el 31/03/2026 04:45 PM.