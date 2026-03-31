El petrolero ruso Anatoly Kolodkin llega a Matanzas con 730 mil barriles pese al bloqueo de EE. UU.

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El buque ruso Atracó en el puerto cubano de Matanzas con 730 000 barriles de crudo, la primera entrega en tres meses, a pesar de la política de sanciones energéticas impuesta por la administración Trump. La llegada alivia la escasez de combustible que ha provocado apagones y falta de medicinas en la isla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/03/2026 12:35 PM.
En Internacional y editada el 31/03/2026 12:32 PM.