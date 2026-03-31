Rey Carlos y la Reina Camila visitarán EE. UU. en abril para reparar relaciones con Trump

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El monarca británico realizará una visita de Estado a Estados Unidos a finales de abril, iniciando el 27 con una cena en la Casa Blanca. El objetivo es restablecer la relación bilateral, deteriorada por la postura del Reino Unido frente a la guerra en Irán y otras disputas estratégicas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/03/2026 11:05 AM.
En Internacional y editada el 31/03/2026 10:56 AM.