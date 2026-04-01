Trump anuncia retirada de Irán en 2 o 3 semanas y descarta Ormuz como prioridad de EE.UU. urgente

...

El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que su país se retirará de la guerra contra Irán en “dos o tres semanas”, pese a que los combates continúan y el estrecho de Ormuz sigue bloqueado. Anunció un discurso para el 1 de abril y minimizó la necesidad de intervención estadounidense en la zona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/04/2026 04:24 PM.
En Internacional y editada el 01/04/2026 04:20 PM.