Reino Unido encabeza reunión internacional para reabrir el Estrecho de Ormuz

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La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, presidirá una videoconferencia con 35 países el 2 de abril para diseñar medidas que permitan reabrir el Estrecho de Ormuz, controlado por Irán, tras la escalada bélica iniciada por EE. UU. e Israel.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/04/2026 09:34 AM.
En Internacional y editada el 02/04/2026 09:25 AM.