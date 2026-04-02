Reino Unido encabeza reunión internacional para reabrir el Estrecho de Ormuz

Reino Unido lidera la iniciativa internacional para reabrir el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, que transporta alrededor del 20 % del petróleo global. La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, presidirá el jueves 2 de abril una reunión virtual con representantes de 35 naciones, entre ellas Francia, Alemania, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Japón y Canadá, con el objetivo de elaborar un plan viable para restablecer la navegación cuando las condiciones lo permitan.
El encuentro surge como respuesta al cierre parcial del estrecho, impuesto por Irán tras los ataques del 28 de febrero contra buques y plataformas petroleras en el Golfo Pérsico, una acción que ha generado preocupación en los mercados energéticos y ha puesto en riesgo la libre circulación marítima, principio fundamental del derecho internacional.
En el comunicado firmado el 30 de marzo por los 35 países participantes, se condenaron los ataques iraníes, la colocación de minas y el uso de drones y misiles, y se exigió a Teherán el cese inmediato de dichas hostilidades. Asimismo, los firmantes expresaron su disposición a contribuir a garantizar un tránsito seguro por el estrecho y a adoptar medidas que estabilicen los mercados energéticos.
España no figura entre los invitados; fuentes del Foreign Office británico no aclararon si el país fue excluido o declinó la participación. El Ministerio de Exteriores español reiteró su postura de no contribuir a la guerra actual, manteniéndose al margen de la iniciativa.
El Reino Unido busca, con esta videoconferencia, demostrar su liderazgo en asuntos de seguridad marítima, al igual que lo hizo al encabezar, junto a Francia, la Coalición de Voluntarios para Ucrania. La reunión será una oportunidad para que los aliados discutan un plan concreto que permita la reapertura del estrecho cuando “las circunstancias lo permitan”, aunque los organizadores admiten que el proceso no será sencillo.
Los países firmantes, además de los ya mencionados, incluyen a Países Bajos, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Rumanía, Baréin, Australia, Portugal, Trinidad y Tobago, Croacia, Bulgaria, Kosovo, Panamá, Macedonia del Norte, Nigeria, Montenegro, Albania, Islas Marshall y Moldavia.