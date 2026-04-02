Trump confirma la salida de Pam Bondi de la Fiscalía de EE. UU.

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El presidente Donald Trump anunció que la fiscal general Pam Bondi dejará el cargo en un mes, para ser reemplazada por el subfiscal Todd Blanche, abogado cercano al mandatario y exrepresentante legal de Trump en litigios criminales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/04/2026 02:03 PM.
En Internacional y editada el 02/04/2026 02:02 PM.