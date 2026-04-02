Trump afirma que la guerra contra Irán está a punto de concluir y anuncia nuevos ataques

...

El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que los objetivos estratégicos de la Operación Furia Épica están casi cumplidos y que en las próximas dos o tres semanas se intensificarán los ataques contra la infraestructura iraní, mientras anuncia una retirada parcial de la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/04/2026 09:15 AM.
En Internacional y editada el 02/04/2026 09:08 AM.