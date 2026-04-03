Cerca de 40 naciones exigen la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz

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Tras una reunión virtual liderada por el Reino Unido, aproximadamente 40 países pidieron la reapertura incondicional del Estrecho de Ormuz y anunciaron la exploración de medidas económicas y políticas contra Irán, en medio de la presión del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/04/2026 06:08 AM.
En Internacional y editada el 03/04/2026 07:20 AM.