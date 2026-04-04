EE. UU. intensifica la búsqueda del piloto desaparecido tras el derribo de un F‑15E en Irán

...

El ejército estadounidense prosigue la operación de rescate de un piloto que quedó desaparecido después de que Irán derribara un caza F‑15E Strike Eagle sobre su territorio. Un militar fue rescatado, mientras Irán ofrece una recompensa por la captura del piloto y lanza un llamado a la población para entregarlo. El incidente se produce en el marco de la sexta semana de la guerra iniciada por EE. UU. e Israel, que ha generado miles de muertos, interrupciones en rutas marítimas y alzas en los precios del combustible.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/04/2026 09:40 AM.
En Internacional y editada el 04/04/2026 10:13 AM.