Trump exige a Irán abrir el estrecho de Ormuz o pactar un acuerdo, advierte “infierno” si no lo hace

El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presionar a Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz o acepte un acuerdo, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, "se desatará el infierno sobre ellos". La declaración se realizó mediante una publicación en su red social Truth Social, donde el expresidente reiteró su postura tras una serie de amenazas y negociaciones que han fluctuado en los últimos días.
Se espera que los próximos días definan si Irán opta por negociar o si la amenaza de Trump se traduce en acciones concretas que podrían desestabilizar aún más la región.