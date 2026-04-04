Trump exige a Irán abrir el estrecho de Ormuz o pactar un acuerdo, advierte “infierno” si no lo hace

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El expresidente estadounidense Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social, reiteró su exigencia a Irán de reabrir el estrecho de Ormuz o llegar a un acuerdo, bajo la amenaza de “desatar el infierno” y de destruir sus centrales eléctricas si no cumple en el plazo fijado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/04/2026 09:40 AM.
En Internacional y editada el 04/04/2026 10:03 AM.