Irán envía a EE. UU. una propuesta de 10 puntos para terminar la guerra

Irán transmitió a Estados Unidos, mediante Pakistán, una propuesta de diez puntos para poner fin a la guerra. La iniciativa, divulgada por la agencia estatal IRNA, descarta un alto al fuego provisional y busca un cese permanente del conflicto, incluyendo el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y la eliminación de las sanciones internacionales contra Teherán.
El documento, al que tuvo acceso la agencia oficial iraní, subraya que cualquier pausa militar no debe servir para que las partes se reagrupen y rearmen, calificando esa práctica como "un crimen". El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Bagaei, reiteró que Irán no negociará bajo la presión de los ultimátums del presidente Donald Trump.
Dos semanas antes, EE. UU. había entregado a Teherán una propuesta de quince puntos a través de Islamabad, la cual Irán consideró "excesiva". Mientras tanto, el mandatario estadounidense amenazó con "desatar el infierno" si no se cumplía el ultimátum para desbloquear el paso por Ormuz antes del martes 7 de abril.
Según el medio estadounidense Axios, las conversaciones sobre un posible alto al fuego de 45 días continúan con la mediación de Pakistán, Egipto y Turquía, y mediante intercambios de mensajes entre el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi. Trump describió la evaluación de la propuesta como "un paso muy significativo" en la búsqueda de una solución.
La propuesta iraní llega en un contexto de creciente tensión diplomática y militar, donde ambas partes buscan, aunque con posturas rígidas, una salida al conflicto que comenzó el 28 de febrero tras la ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel contra objetivos iraníes.