Irán envía a EE. UU. una propuesta de 10 puntos para terminar la guerra

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Teherán, a través de Pakistán, presentó una contrapropuesta de diez medidas que rechaza un alto al fuego temporal y exige el fin definitivo del conflicto, el paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones, mientras EE. UU. estudia una iniciativa de 45 días.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 10:42 AM.
En Internacional y editada el 06/04/2026 11:07 AM.