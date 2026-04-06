Donald Trump lanza ultimátum a Irán y amenaza con ataques militares

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que Irán podría ser destruido en una sola noche y dio un plazo hasta mañana a las 20:00 (hora de Washington) para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de bombardear infraestructuras críticas iraníes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 02:52 PM.
En Internacional y editada el 06/04/2026 02:57 PM.