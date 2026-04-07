Astronautas de Artemis II ven “Project Hail Mary” durante la cuarentena pre‑lunar

Los cuatro miembros de la misión Artemis II —Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch— vieron la película Project Hail Mary durante la cuarentena obligatoria antes de iniciar su histórico vuelo alrededor de la Luna. El astronauta canadiense Hansen elogió la interpretación de Ryan Gosling y el rigor científico del filme, señalando que “el arte imita a la ciencia y viceversa”.
Desde el 1 de abril, la tripulación se encuentra a bordo de la nave Orion realizando una travesía de diez días que los convierte en la primera tripulación humana en alejarse tanto de la Tierra. Durante la cuarentena, la NASA les envió un enlace para que, junto a sus familias, pudieran ver la película en casa, una medida que, según Hansen, “fue un verdadero placer”.
La película, basada en la novela de Andy Weir (autor de The Martian), narra la odisea del bioquímico Ryland Grace, interpretado por Gosling, quien emprende una misión para salvar a la humanidad. Hansen resaltó el mensaje de compromiso y sacrificio que la historia transmite, describiéndola como “inspiradora y alentadora”.
Previo al lanzamiento, Gosling envió un video de apoyo a los astronautas, deseándoles éxito. Artemis II está programada para regresar a la Tierra el 10 de abril, alrededor de las 17:07 h hora local de San Diego, tras completar una serie de experimentos y observaciones en órbita lunar.
Desde su estreno el 20 de marzo, Project Hail Mary ha recaudado más de 420 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como un referente de la intersección entre ciencia real y ficción cinematográfica.