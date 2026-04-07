Astronautas de Artemis II ven “Project Hail Mary” durante la cuarentena pre‑lunar

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Jeremy Hansen y la tripulación de Artemis II disfrutaron la película de Amazon MGM mientras se aislaban antes de orbitar la Luna, destacando su valor inspirador y científico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/04/2026 08:08 AM.
En Internacional y editada el 07/04/2026 08:30 AM.