China se prepara para una guerra energética: reservas estratégicas, renovables y autos eléctricos

China ha redoblado sus esfuerzos para garantizar la seguridad energética, acumulando reservas de petróleo y diversificando sus fuentes de energía, lo que la posiciona como una potencia preparada para una posible guerra energética.
El gobierno chino ha incrementado rápidamente sus reservas estratégicas de crudo, creando una reserva de emergencia en 2004 y ampliándola en los últimos meses. Según datos oficiales, las importaciones de petróleo aumentaron un 4.4 % en 2025, mientras que el consumo interno creció un 3.6 %.
Paralelamente, Pekín ha impulsado una transición agresiva hacia energías renovables. Miles de millones de dólares en subsidios y préstamos a bajo interés han favorecido la instalación masiva de parques solares, eólicos e hidroeléctricos, reduciendo la demanda de gasolina, gasóleo y diésel en dos años consecutivos.
El sector automotriz es otro pilar de esta estrategia. China pasó de ser el mayor mercado mundial de vehículos con motor de combustión interna a liderar la producción de autos eléctricos, alimentando gran parte de su parque vehicular y ferroviario con electricidad nacional.
En el ámbito petroquímico, el país ha sustituido la dependencia del petróleo importado por el uso del carbón nacional para producir metanol, amoníaco sintético y otros productos químicos. Esta tecnología, heredada de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, permite a Pekín generar materias primas esenciales sin recurrir al crudo extranjero.
La planificación estatal también ha favorecido la autosuficiencia industrial. Incentivos a universidades y centros de investigación han fortalecido la ingeniería química, mientras que empresas chinas dominan hoy tres cuartas partes del suministro mundial de poliéster y nailon.
Geopolíticamente, la vulnerabilidad de los estrechos de Ormuz y Malaca ha motivado a China a diversificar sus rutas y fuentes de energía. Mientras el estrecho de Ormuz permanece parcialmente cerrado, el país ha demostrado mayor resiliencia que otras naciones consumidoras de energía.
En el contexto regional, Vietnam y Filipinas, que enfrentan escasez de petróleo, solicitaron asistencia a Pekín, subrayando la creciente influencia energética de China en el Sudeste Asiático.
Los analistas concluyen que, aunque el consumo de petróleo refinado ha tocado techo, la demanda petroquímica interna sigue en alza, consolidando a China como un actor clave en la futura configuración de la seguridad energética global.