China se prepara para una guerra energética: reservas estratégicas, renovables y autos eléctricos

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Ante la inestabilidad geopolítica, Pekín ha intensificado su política de seguridad energética, acumulando reservas de crudo y apostando por fuentes renovables y vehículos eléctricos. El país reduce su dependencia del petróleo importado mientras fortalece su cadena de suministro petroquímica mediante el uso del carbón y la producción nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/04/2026 08:20 AM.
En Internacional y editada el 07/04/2026 09:30 AM.