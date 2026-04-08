Sheinbaum confirma ingreso no autorizado de militares de EU en Nogales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes que elementos del Ejército de Estados Unidos ingresaron sin autorización alrededor de dos metros a territorio nacional durante labores de reforzamiento en la frontera de Nogales, Sonora. Los hechos ocurrieron el pasado jueves y generaron momentos de tensión entre personal militar mexicano y estadounidense.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum precisó que el ingreso fue accidental y derivado de un operativo en curso. "Hubo como dos metros, se pasaron como dos metros en la frontera, y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron", indicó. La mandataria descartó una violación intencional a la soberanía nacional: "No era alguna cuestión de intervención, algún, no nada, sino sencillamente estaban en un operativo y se pasaron unos metros".
De acuerdo con reportes del periodista Edgar Ponce, ocho militares estadounidenses permanecieron al menos una hora dentro del territorio mexicano mientras instalaban alambres de púas y concertinas con navajas en la puerta ferroviaria de acceso a Estados Unidos. Las labores formaban parte de acciones para reforzar el muro fronterizo y limitar el paso irregular.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para exigir que las actividades se realizaran dentro del límite territorial estadounidense, lo que desató una discusión. Testigos reportaron que los soldados estadounidenses hicieron caso omiso inicialmente y llamaron a refuerzos armados, aunque finalmente abandonaron el área alrededor de las 13:30 horas, tras concluir los trabajos.
El Semanario Zeta detalló que el incidente tuvo lugar en el cruce ferroviario de Nogales, donde las vías atraviesan la línea divisoria. A pesar de la escalada momentánea, Sheinbaum subrayó que no se trató de una acción deliberada ni de una provocación, y que las relaciones bilaterales no se han visto afectadas por el suceso.