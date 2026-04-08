Sheinbaum confirma ingreso no autorizado de militares de EU en Nogales

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que militares estadounidenses ingresaron aproximadamente dos metros a territorio mexicano durante labores en la frontera de Nogales, Sonora. Aunque el hecho generó tensión con elementos de la Guardia Nacional, la mandataria aseguró que fue involuntario y que los soldados regresaron tras ser notificados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/04/2026 01:40 PM.
En Internacional y editada el 28/03/2026 01:02 PM.