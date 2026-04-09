Casa Blanca descarta el plan original de Irán y propone una versión condensada, según Trump

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El presidente Donald Trump y la Casa Blanca rechazaron el proyecto de diez puntos presentado por Irán, ofreciendo en su lugar un plan de paz “condensado”. La decisión se produce tras el alto al fuego de dos semanas y antes de las negociaciones previstas en Pakistán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/04/2026 08:50 AM.
En Internacional y editada el 09/04/2026 08:51 AM.