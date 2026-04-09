Israel reabrirá los principales lugares sagrados de Jerusalén tras 40 días de cierre

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Tras 40 días de restricciones impuestas por la guerra con Irán, Israel permitirá mañana el acceso de musulmanes, cristianos y judíos a la Ciudad Vieja de Jerusalén, reabriendo el Santo Sepulcro, la Explanada de las Mezquitas y el Muro de las Lamentaciones bajo estricta seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/04/2026 08:25 AM.
En Internacional y editada el 09/04/2026 08:16 AM.