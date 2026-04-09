Melania Trump niega vínculo con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

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En una comparecencia pública, la primera dama de EE. UU. rechazó haber mantenido una relación cercana con el difunto pedófilo Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, calificando sus intercambios por correo como “correspondencia casual”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/04/2026 02:10 PM.
En Internacional y editada el 09/04/2026 04:55 PM.