Líbano, pieza clave en la pugna entre Irán y EE. UU.: el rol de Hezbolá y la fragilidad regional

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El conflicto entre Irán y Estados Unidos se extiende a Líbano por la presencia de Hezbolá, aliado chií de Teherán. La falta de un alto fuego que incluya al país, la presión israelí y la debilidad del gobierno libanés convierten al territorio en un punto estratégico que influye en las negociaciones de paz previstas para el 11 de abril en Pakistán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/04/2026 03:33 PM.
En Internacional y editada el 10/04/2026 04:25 PM.