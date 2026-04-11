Atacan la residencia del CEO de OpenAI en San Francisco con cóctel Molotov

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Una persona de 20 años lanzó un cóctel Molotov contra la casa de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en San Francisco. La policía detuvo al sospechoso sin que se registraran heridos. Altman utilizó su blog para condenar el ataque y pedir una desescalada de la retórica contra la inteligencia artificial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/04/2026 09:31 AM.
En Internacional y editada el 11/04/2026 10:13 AM.