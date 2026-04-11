EE. UU. envía dos destructores a través del estrecho de Ormuz

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Dos destructores estadounidenses cruzaron el estrecho de Ormuz sin incidentes, marcando el primer tránsito militar desde que comenzó el conflicto con Irán. La maniobra, anunciada por Donald Trump como parte de un “desbloqueo” de la vía, se realizó sin coordinación con Teherán y ocurre en medio de negociaciones de paz en Islamabad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/04/2026 10:34 AM.
En Internacional y editada el 11/04/2026 10:43 AM.