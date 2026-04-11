EE. UU. envía dos destructores a través del estrecho de Ormuz

Dos destructores de la Armada de Estados Unidos, equipados con misiles guiados, atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado, convirtiéndose en los primeros buques de guerra estadounidenses en cruzar la zona desde el inicio de la guerra con Irán. Según informó The Wall Street Journal, citando a tres funcionarios estadounidenses, la operación se realizó sin incidentes y sin coordinación previa con las autoridades iraníes.
El presidente Donald Trump anunció en su cuenta de Truth Social que Washington había iniciado “el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”. La declaración se produce mientras Irán e EE. UU. inician negociaciones de paz en Islamabad, tras el alto al fuego acordado la semana pasada.
Irán había bloqueado la mayor parte del tráfico marítimo por el estrecho como represalia a los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero. La reapertura de la vía era una de las condiciones del alto al fuego, según fuentes oficiales. La presencia de los destructores busca “dar confianza a los buques mercantes para que naveguen a través del estrecho”, indicó el medio Axios.Trump también criticó a los medios que afirman que Irán está ganando la guerra, asegurando que “todo el mundo sabe que están perdiendo, y perdiendo a lo grande”. Además, afirmó que la flota de 28 buques minadores iraníes “yace en el fondo del mar” tras los ataques estadounidenses.
La maniobra se produce en un contexto de alta tensión geopolítica, pues el estrecho de Ormuz es una ruta vital para el comercio mundial de hidrocarburos, representando cerca del 20 % del petróleo transportado a nivel global. La comunidad internacional observa con cautela los próximos pasos de ambas partes.