Francia otorga el Premio Especial del Jurado del Libro Político a Juan Carlos I

Juan Carlos I, rey emérito de España, será galardonado este sábado con el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias tituladas Reconciliación. La ceremonia, que se celebrará al mediodía en la Asamblea Nacional francesa, será presidida por la historiadora Annette Wieviorka, presidenta del jurado.
El libro, publicado en noviembre pasado por la editorial francesa Stock y traducido al español por Planeta, combina recuerdos, testimonio y reflexión histórica sobre la vida del monarca, quien reinó del 22 de noviembre de 1975 al 18 de junio de 2014. En él, Juan Carlos I, junto a la escritora e historiadora francesa Laurence Debray, ofrece una “reflexión personal sobre su vida” y una defensa de la democracia en un contexto de creciente populismo y proliferación de bulos sobre su figura.
Durante la ceremonia, después del discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun‑Pivet, el ex monarca, acompañado de sus hijas, su nieto mayor y varios amigos, participará en una comida institucional. Posteriormente asistirá a un homenaje al fallecido ex‑primer ministro francés Lionel Jospin y a un diálogo entre el intelectual Alain Finkielkraut y el historiador Marcel Gauchet, moderado por la periodista Anna Cabana.
Este reconocimiento marca la tercera vez en tres décadas que el jurado del Premio Político otorga un galardón especial, siguiendo a Franz‑Olivier Giesbert (2022) y Simone Veil (2023). La 35ª edición del Día del Libro Político, bajo el lema S’engager (Comprometerse), busca reflexionar sobre nuevas formas de participación ciudadana y la transformación de la relación entre la población y la política.
Juan Carlos I, quien reside en Abu Dabi desde agosto 2020, calificó el premio como “un reconocimiento oficial muy emocionante” después de años de exilio. La obra ya está disponible en francés, español, portugués y se encuentra en proceso de edición al árabe y al inglés.