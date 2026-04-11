Francia otorga el Premio Especial del Jurado del Libro Político a Juan Carlos I

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El rey emérito de España recibirá el 11 de abril en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por su obra “Reconciliación”, escrita con Laurence Debray, en un acto que busca reforzar la defensa de la democracia frente al auge de los populismos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/04/2026 09:34 AM.
En Internacional y editada el 11/04/2026 10:29 AM.