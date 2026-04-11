México se posiciona como segundo destino mundial de dinero de ciberdelincuencia, según FBI

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El informe anual Internet Crime Report 2025 del FBI ubica a México en el segundo lugar global como receptor de transferencias vinculadas a fraudes en línea, con 1,782 operaciones, solo por detrás de Hong Kong. Este ascenso evidencia una creciente vulnerabilidad del sistema bancario y de los usuarios frente a esquemas de lavado de dinero y cripto‑estafas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/04/2026 10:34 AM.
En Internacional y editada el 11/04/2026 10:51 AM.