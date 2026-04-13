EE.UU. impone bloqueo naval en Ormuz y advierte ataque a Irán si persiste la resistencia

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A partir de las 8 a.m. de hoy, Estados Unidos bloqueará el estrecho de Ormuz y ordenará a la Armada interceptar cualquier buque que pague peaje a Irán, bajo la amenaza de destruir minas y atacar a cualquier embarcación iraní que dispare. La medida se produce tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad y eleva la tensión en una zona que controla el 20 % del petróleo mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 08:30 AM.
En Internacional y editada el 13/04/2026 09:02 AM.