Muere otro mexicano bajo custodia de ICE en el centro correccional de Winn, Luisiana

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La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento del quinceavo ciudadano mexicano bajo custodia de ICE durante la administración Trump, ocurrido el 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, Luisiana. Hasta el momento no se ha determinado la causa de la muerte y el gobierno mexicano mantiene contacto con autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 03:27 PM.
En Internacional y editada el 13/04/2026 04:27 PM.