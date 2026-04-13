Muere otro mexicano bajo custodia de ICE en el centro correccional de Winn, Luisiana

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que otro mexicano falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, convirtiéndose en el número 15 de los fallecidos durante la administración Trump.
El deceso ocurrió el pasado 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana. Hasta el momento, la causa de la muerte sigue sin conocerse y la SRE está a la espera de los resultados de la investigación que llevan a cabo las autoridades estadounidenses.
En un comunicado oficial, la cancillería señaló que ya ha contactado a la familia del fallecido para ofrecer asistencia y acompañamiento legal. Asimismo, manifestó que mantiene una comunicación constante con las autoridades de EE. UU. para obtener información detallada sobre las circunstancias previas al fallecimiento y esclarecer plenamente lo ocurrido.
Este caso se produce en medio de una serie de medidas legales adoptadas por el gobierno mexicano para exigir rendición de cuentas a EE. UU. por la muerte de ciudadanos bajo custodia migratoria. Tras la muerte de José Guadalupe Ramos, de 52 años, el 25 de marzo, México anunció la solicitud de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se sumó a una demanda contra ICE bajo la figura de “Amigos de la Corte”.
La SRE reiteró su compromiso de seguir trabajando con las autoridades estadounidenses y los organismos internacionales para garantizar justicia y protección a los migrantes mexicanos detenidos en territorio ajeno.