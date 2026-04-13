Al menos 30 muertos en la Ciudadela Henri, Patrimonio Mundial de la UNESCO

...

Un derrumbe y la falta de oxígeno en la Ciudadela Henri, fortaleza histórica cerca de Cap‑Haitien, dejó al menos 30 fallecidos, decenas de heridos y varios desaparecidos. Las autoridades locales y el gobierno haitiano movilizan equipos de rescate mientras se investigan las causas del trágico suceso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 08:11 AM.
En Internacional y editada el 13/04/2026 08:44 AM.