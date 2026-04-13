Al menos 30 muertos en la Ciudadela Henri, Patrimonio Mundial de la UNESCO

Al menos 30 personas perdieron la vida este sábado dentro de la Ciudadela Henri, también conocida como Ciudadela Laferrière, una fortaleza declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y uno de los monumentos más emblemáticos del país. El incidente ocurrió en la zona norte del territorio, a unos 25 km de la segunda ciudad más importante de Haití, durante una visita masiva vinculada a festividades tradicionales.
Según los primeros informes, la causa de la tragedia fue la falta de oxígeno en las galerías subterráneas de la fortaleza, agravada por condiciones meteorológicas adversas —fuertes lluvias y vientos— que dificultaron la ventilación y el acceso de los equipos de rescate.
El alcalde de Cap‑Haitien, Patrick Almonor, indicó a la agencia EFE que el número de víctimas podría incrementarse, pues las labores de rescate continúan. En videos difundidos en redes sociales como Facebook y WhatsApp se observan cuerpos tendidos en el suelo y personas siendo trasladadas al Hospital General de la ciudad.
El Primer Ministro de Haití, Alix Didier Fils‑Aimé, expresó su consternación y aseguró que el gobierno ha movilizado recursos para atender a los afectados. Decenas de personas resultaron heridas y se reportan varios desaparecidos.
Las autoridades locales declararon estado de alerta permanente. La Comisión Municipal de Cap‑Haitien envió ambulancias y equipos de apoyo para las operaciones de rescate, evacuación y atención médica. Asimismo, el ayuntamiento de Milot coordinó acciones con autoridades departamentales y nacionales para brindar asistencia rápida y acompañamiento a las víctimas.
La Ciudadela Henri, construida a principios del siglo XIX tras la independencia de Haití, es un símbolo histórico que atrae a numerosos visitantes. El gobierno ha pedido a la población mantener la calma y la prudencia mientras se concluyen las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del derrumbe.
Se espera que las autoridades publiquen un informe preliminar en los próximos días, y que se refuercen las medidas de seguridad en sitios patrimoniales para evitar tragedias similares.