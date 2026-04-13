Procesan a Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez

Madrid, 13 de abril de 2026. El magistrado Juan Carlos Peinado concluyó la investigación que abrió hace dos años contra Begoña Gómez, esposa del presidente de España, Pedro Sánchez, y solicitó su procesamiento ante un jurado popular por cuatro presuntos delitos: malversación de fondos privados, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
En el auto judicial se indica que Gómez habría "apoderado fondos privados" y los habría destinado a favorecer a empresas que mantenían una relación privilegiada con la administración pública, aprovechando su vínculo con el presidente. El juez sostiene que la ventaja competitiva ofrecida a dichas compañías se tradujo en contratos de licitación pública.
La defensa argumentó que la cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense no generaba remuneración y que los recursos se destinaban al patrimonio de la institución. Peinado desestimó esa versión, señalando que el beneficio pudo haber sido indirecto y a favor de Juan Carlos Barrabés, también investigado.
El magistrado describió una cadena de actos que iniciaba con el registro de marcas, continuaba con la creación del dominio transformatsc.org y la constitución de la sociedad mercantil Transforma TSC, S.L., con ánimo de lucro, culminando en la puesta a disposición del público del software desarrollado en la cátedra.
Además de Begoña Gómez, el juez procesó a su asistente, Cristina Álvarez, por los mismos delitos y retiró la acusación de intrusismo profesional que pesaba sobre ella. Juan Carlos Barrabés también fue procesado, aunque solo por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó la decisión del juez como una "vergüenza para muchos ciudadanos" y advirtió que el daño al buen nombre de la Justicia sería "irreparable", aunque manifestó confianza en que un tribunal imparcial revocará la medida.
En el momento de los hechos, Begoña Gómez se encontraba en China acompañando al presidente Sánchez en una gira de trabajo, lo que complica su comparecencia ante la justicia española.