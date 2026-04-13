Procesan a Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez

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El juez Juan Carlos Peinado cerró la investigación iniciada en 2022 y propuso llevar a juicio a Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 10:12 AM.
En Internacional y editada el 13/04/2026 11:09 AM.