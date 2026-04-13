Claudia Sheinbaum respalda al Papa León XIV tras críticas de Trump

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió al pontífice León XIV después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, lo acusara de interferir en la política internacional, resaltando su llamado a la paz mundial y su papel como representante de la Iglesia y del Estado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 08:31 AM.
En Internacional y editada el 13/04/2026 10:26 AM.