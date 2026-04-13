Claudia Sheinbaum respalda al Papa León XIV tras críticas de Trump

En la conferencia matutina conocida como “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo al Papa León XIV tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien acusó al pontífice de estar en contra de su gobierno y de intervenir en asuntos internacionales.
Sheinbaum subrayó que el Papa ha mantenido un llamado permanente a la paz mundial y a la no intervención, dirigido a todas las naciones, incluido Estados Unidos e Israel. "Esta posición es muy cristiana", afirmó la presidenta, añadiendo que el pontífice representa no solo a la religión católica, sino también a un Estado, y que su labor consiste en convocar a la paz global.
La mandataria señaló que el gobierno mexicano comparte esa visión y que “apoyar la paz siempre será nuestra posición”. Destacó que la postura del Papa coincide con los principios de México en materia de diplomacia y convivencia pacífica.
Las declaraciones de Trump, que calificó al Papa de interferente, generaron una respuesta inmediata de la administración mexicana, que buscó reforzar la importancia del diálogo y la cooperación internacional sin injerencias.