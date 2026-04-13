Donald Trump pide McDonald’s en la Casa Blanca y da $100 de propina en pleno debate fiscal

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El expresidente de EE. UU., Donald Trump, realizó un pedido de McDonald’s desde la Casa Blanca y le dio una propina de 100 dólares a la conductora de DoorDash, Sharon Simmons, como muestra de su campaña para eliminar el impuesto a las propinas. La acción se dio mientras anunciaba avances en la política fiscal que busca aliviar la carga tributaria de los trabajadores del sector servicios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 04:46 PM.
En Internacional y editada el 14/04/2026 08:54 AM.