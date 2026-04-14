España aprueba la regularización de medio millón de extranjeros sin papeles

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El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que permitirá la regularización de alrededor de 500 mil inmigrantes que viven en España sin documentación, con requisitos de permanencia mínima, ausencia de antecedentes penales y solicitud antes del 31 de diciembre de 2025. La medida, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, busca integrar a los beneficiarios al mercado laboral y garantizar sus derechos, mientras el PP y Vox prometen una fuerte oposición jurídica y política.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/04/2026 04:03 PM.
En Internacional y editada el 14/04/2026 05:02 PM.