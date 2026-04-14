Reino Unido aprueba la compra del The Telegraph por Axel Springer

El Ministerio de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido dio luz verde a la compra del The Telegraph por parte del conglomerado alemán Axel Springer, poniendo fin a meses de incertidumbre sobre el futuro del periódico londinense.
El acuerdo, anunciado en marzo, implica una inversión de 575 millones de libras (aproximadamente 750 millones de dólares) y se concreta a través de una sociedad conjunta entre Axel Springer y RedBird IMI, compuesta por el fondo estadounidense RedBird y el fondo de inversión en medios de Abu Dabi (IMI). La oferta supera la propuesta rival del Daily Mail, que ascendía a 650 millones de dólares y había generado dudas en el gobierno británico sobre la concentración de la propiedad mediática.
El The Telegraph, fundado hace 170 años y tradicionalmente alineado con posturas euroescépticas y conservadoras, había sido puesto a la venta a finales de 2023 por el banco Lloyds para cubrir una deuda significativa de la familia Barclay, propietaria del diario desde 2004.
Con la aprobación, Axel Springer se posiciona como propietario de un medio que convivirá con otras publicaciones de línea conservadora como The Sun y The Times. La operación ha despertado preocupación entre defensores de la pluralidad informativa, pues podría consolidar una voz conservadora dominante en un contexto político donde el partido antiinmigración Reform UK lidera las encuestas y el primer ministro laborista Keir Starmer experimenta una caída de popularidad.
El gobierno británico, al autorizar la transacción, consideró que la compra no vulnera los principios de diversidad mediática, aunque mantuvo la vigilancia sobre posibles efectos a largo plazo en la oferta de información al público.
Esta adquisición marca un hito en la reconfiguración del panorama mediático del Reino Unido y abre un nuevo capítulo para el The Telegraph, que ahora dependerá de la estrategia editorial y comercial de Axel Springer para mantener su relevancia en la era digital.