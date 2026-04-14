Reino Unido aprueba la compra del The Telegraph por Axel Springer

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El gobierno británico autoriza la adquisición del histórico diario conservador The Telegraph por el grupo alemán Axel Springer, tras una oferta de 575 millones de libras que supera la propuesta rival del Daily Mail.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/04/2026 11:50 AM.
En Internacional y editada el 14/04/2026 12:22 PM.