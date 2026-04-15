Delcy Rodríguez afirma que Venezuela apuesta por una relación a largo plazo con EE. UU

La mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, celebró el centésimo día de su gestión subrayando que Venezuela está comprometida con una relación "a largo plazo" con Estados Unidos y con la construcción de una agenda conjunta para el desarrollo compartido.
En un video difundido por Telegram, Rodríguez manifestó la "plena disposición" de su equipo para "consolidar y construir bases sólidas de una agenda energética a largo plazo" con EE. UU, país con el que el país sudamericano restableció relaciones diplomáticas en marzo pasado, después de siete años de ruptura.
La presidenta encargada calificó de productiva la reunión de trabajo sostenida el martes con una delegación del Departamento de Energía de EE. UU, encabezada por el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, Kyle Haustveit. Asimismo, confirmó encuentros con representantes de compañías como ConocoPhillips y ExxonMobil, más de dos meses después de la reforma de la Ley de Hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.
En paralelo, el gobierno estadounidense levantó sanciones contra el sistema bancario público venezolano, incluyendo al Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro, así como a cualquier entidad en la que estas instituciones tengan una participación del 50 % o más. La Oficina de Control de Activos (OFAC) emitió una licencia que autoriza transacciones comerciales con el gobierno venezolano, previa autorización de Washington.
Rodríguez no comentó la medida de EE. UU, pero la combinación de la apertura del sector energético y la flexibilización de sanciones financieras sugiere una estrategia de acercamiento económico y diplomático entre ambos países.