Delcy Rodríguez afirma que Venezuela apuesta por una relación a largo plazo con EE. UU

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró que su gobierno busca consolidar una agenda energética conjunta y de desarrollo compartido con Estados Unidos, tras la reapertura de relaciones diplomáticas y la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 03:03 PM.
En Internacional y editada el 15/04/2026 03:21 PM.