Fuerzas armadas de EE. UU. matan a cuatro presuntos narcotraficantes

En la madrugada del 14 de abril, fuerzas armadas de Estados Unidos, bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), lanzaron un misil contra una lancha que transitaba por una ruta conocida de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental. El ataque, anunciado en redes sociales del Comando Sur, dejó un saldo de cuatro presuntos narcotraficantes muertos; la tripulación completa resultó sin heridos.
Según el comunicado oficial, la embarcación estaba vinculada a una organización terrorista extranjera y participaba en actividades de narcotráfico dirigidas a los Estados Unidos. El video difundido por el ejército muestra la lancha detenida en alta mar y, segundos después, el misil impactando y provocando un incendio que la destruyó.
El operativo forma parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, iniciada en septiembre de 2025. Hasta la fecha, la campaña ha derribado 46 embarcaciones en el Pacífico y el Atlántico, y ha causado la muerte de más de 150 personas a bordo, según cifras del propio ejército estadounidense.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, firmó el 5 de marzo un acuerdo con cerca de 20 gobiernos latinoamericanos para combatir a los "narcoterroristas". El pacto advierte que EE. UU. está preparado para lanzar una "ofensiva en solitario" si la cooperación regional no se materializa.
El ataque ha suscitado críticas de organizaciones civiles, legisladores demócratas y algunos republicanos, que lo califican de ilegal y violatorio del derecho internacional. La administración del expresidente Donald Trump, sin embargo, sostiene que la acción está justificada dentro de un "conflicto armado" contra carteles y grupos terroristas vinculados al tráfico de drogas del sur del continente.