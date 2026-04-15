Fuerzas armadas de EE. UU. matan a cuatro presuntos narcotraficantes

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El Comando Sur de la Marina de EE. UU. abatió una embarcación vinculada a una organización terrorista extranjera en el Pacífico Oriental, dejando cuatro muertos. El ataque forma parte de la Operación Lanza del Sur, que lleva destruyendo embarcaciones desde septiembre de 2025 y ha generado críticas por su legalidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 09:26 AM.
En Internacional y editada el 15/04/2026 10:07 AM.