EE.UU. e Irán retoman negociaciones en Pakistán mientras persiste el bloqueo naval

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La Casa Blanca anunció la posible realización de un segundo ciclo de conversaciones con Irán en Pakistán, pese a la ausencia de un acuerdo formal. El bloqueo naval estadounidense y la amenaza iraní de cerrar el paso del Mar Rojo aumentan la presión, mientras persisten diferencias sobre el programa nuclear y la extensión del alto al fuego vigente desde el 8 de abril.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 03:09 PM.
En Internacional y editada el 15/04/2026 03:29 PM.