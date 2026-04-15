Tiroteo en escuela de Kahramanmaras deja 4 muertos y 20 heridos

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Un estudiante de aproximadamente 16 años abrió fuego en el colegio Ayser Çalik, en la provincia turca de Kahramanmaras, matando a un profesor y a tres alumnos de quinto grado y hiriendo a 20 personas, cuatro en estado crítico. El agresor murió durante el tiroteo; la investigación apunta a armas pertenecientes a su padre, ex‑policía, y a antecedentes de problemas psicológicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 09:26 AM.
En Internacional y editada el 15/04/2026 09:39 AM.