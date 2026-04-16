China exige a Maersk y MSC abandonar los puertos del Canal de Panamá

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La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China ha pedido a las navieras europeas Maersk y MSC que dejen de operar en los puertos de Balboa y Cristóbal, gestionados temporalmente por APM Terminals y TIL, bajo la amenaza de represalias y en medio de tensiones geopolíticas sobre el Canal de Panamá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 08:55 AM.
En Internacional y editada el 16/04/2026 09:53 AM.