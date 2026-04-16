Miguel Díaz‑Canel insta a los cubanos a estar listos ante supuesta incursión del Pentágono

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz‑Canel, declaró que la isla vive un momento “absolutamente desafiante” y advirtió sobre una posible agresión militar de EE. UU., citando informes de USA Today sobre planes del Pentágono. Instó a la población a prepararse para la defensa y denunció el bloqueo estadounidense como causa estructural de la crisis cubana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 08:59 AM.
En Internacional y editada el 16/04/2026 09:36 AM.