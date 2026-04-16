Ex vicegobernador de Virginia mata a su esposa y se suicida tras disputa por divorcio

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Autoridades del condado de Fairfax confirmaron que el ex vicegobernador Justin Fairfax disparó contra su esposa, Cerina Fairfax, y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió en la madrugada de ayer, mientras la pareja atravesaba un proceso de divorcio y sus dos hijos menores estaban presentes en la vivienda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 03:44 PM.
En Internacional y editada el 16/04/2026 04:04 PM.