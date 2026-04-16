Ex vicegobernador de Virginia mata a su esposa y se suicida tras disputa por divorcio

El jefe de Policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, informó que Justin Fairfax, quien fuera el 41.º vicegobernador de Virginia y segundo afroamericano en ocupar ese cargo, recibió los papeles de divorcio recientemente y, esa misma noche, abrió fuego contra su esposa en el sótano de su casa. Tras herir mortalmente a Cerina, el ex funcionario subió al dormitorio principal y se disparó a sí mismo.
Los dos hijos menores de la pareja estaban dentro del domicilio; uno de ellos llamó al 911 para alertar a las autoridades. Según el informe policial, en enero de este año Fairfax había denunciado a su esposa por supuesta violencia doméstica, pero la evidencia de cámaras instaladas en la vivienda desestimó esas acusaciones.
Justin Fairfax, electo en 2017, había sido fiscal federal adjunto y se había destacado por su trabajo en casos de crimen violento y fraude. Durante su mandato como vicegobernador presidió el Senado de Virginia, emitió votos de desempate y participó en diversas juntas estatales, enfocándose en el crecimiento económico, la justicia penal, la salud y la educación.
El trágico suceso subraya la gravedad de la violencia doméstica y la necesidad de mecanismos de prevención y apoyo, especialmente cuando hay menores involucrados. Las autoridades continúan investigando los hechos y brindarán asistencia a la familia sobreviviente.