León XIV denuncia que el mundo está siendo destruido por tiranos durante su visita a Camerún

...

El pontífice de los Estados Unidos, León XIV, condenó en Bamenda el uso de la religión y los recursos naturales para intereses militares y económicos, afirmando que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”. El mensaje se dio en medio de la guerra civil anglófona que ha dejado más de 6,500 muertos y 500,000 desplazados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 01:24 PM.
En Internacional y editada el 16/04/2026 01:58 PM.