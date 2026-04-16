Casa Blanca revela plan de Trump para erigir un Arco del Triunfo en Washington

...

La Casa Blanca anunció oficialmente el proyecto del presidente Donald Trump para construir un Arco del Triunfo de 76.2 metros en la rotonda Memorial Circle, con motivo del 250.º aniversario de la Independencia de EE. UU. El plan ha generado críticas que lo califican de vanidoso y potencialmente disruptivo para el paisaje urbano de la capital.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 08:29 AM.
En Internacional y editada el 16/04/2026 10:08 AM.