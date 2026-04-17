Amnistía en Birmania: Reduce la pena de Aung San Suu Kyi y absuelve al ex presidente Win Myint

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El nuevo presidente militar, Min Aung Hlaing, anunció una amnistía de Año Nuevo que recortó en una sexta parte las penas menores a 40 años, anuló todas las condenas a muerte y liberó a más de 4 000 presos, entre ellos la exlíder premiada con el Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y el expresidente Win Myint.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 06:01 PM.
En Internacional y editada el 17/04/2026 04:49 PM.