Sheinbaum lidera la IV reunión en Barcelona para reforzar la democracia entre naciones progresistas

La presidenta Claudia Sheinbaum, encabezó la IV reunión en Defensa de la Democracia, celebrada este sábado en la ciudad catalana, junto a líderes de Brasil, España, Colombia, Uruguay, Lituania, Sudáfrica, Barbados, Albania, Cabo Verde e Irlanda.
El encuentro, que reúne a una decena de jefes de Estado y a representantes de más de veinte países, tiene como objetivo presentar a la izquierda política como una fuerza contraria al auge de los movimientos conservadores y de extrema derecha. Entre los temas centrales se encuentran la defensa de las instituciones democráticas, el combate a la desinformación y la reducción de la desigualdad.
Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2026, la suma de los PIB de los países participantes alcanza los 8.6 billones de dólares, situando al bloque progresista en el cuarto lugar a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos (31.8 billones), China (20.6 billones) y la Unión Europea (19 billones), pero por encima de Japón, Alemania, Francia e India.
La iniciativa, nacida hace dos años por Brasil y España, busca contrarrestar la polarización, el extremismo y la desinformación que, según sus organizadores, erosionan la democracia y el multilateralismo. Las dos primeras reuniones se realizaron en la Asamblea General de la ONU; la última, en julio de 2025, tuvo lugar en Chile bajo la presidencia de Gabriel Boric.
Sheinbaum informó al Senado que se ausentará del país del 16 al 19 de abril. Tras su llegada a Madrid el viernes, voló a Barcelona, donde además de participar en la cumbre, sostuvo reuniones bilaterales con los presidentes de Brasil, Colombia y Uruguay. El encuentro más destacado fue con el presidente español, Pedro Sánchez, marcando la primera visita oficial de alto nivel desde la pausa diplomática impuesta por Andrés Manuel López Obrador en 2022 por la controversia sobre la Conquista.
En el último día de su estancia, la mandataria visitará la supercomputadora instalada en Barcelona que procesa datos estratégicos para México, reforzando la cooperación tecnológica entre ambos países.
El evento concluirá con un mensaje conjunto de los líderes presentes y una reunión plenaria privada, cuyas conclusiones se darán a conocer en los próximos días.