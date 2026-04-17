Sheinbaum lidera la IV reunión en Barcelona para reforzar la democracia entre naciones progresistas

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Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con mandatarios de diez países progresistas en Barcelona, donde discutirán defensa institucional, combate a la desinformación y desigualdad, consolidando un bloque económico de 8.6 billones de dólares, el cuarto más grande del mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 09:08 AM.
En Internacional y editada el 17/04/2026 09:31 AM.