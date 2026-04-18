Irán reimpone restricciones al estrecho de Ormuz tras el bloqueo estadounidense

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El gobierno iraní anunció este sábado el restablecimiento de un control estricto sobre el estrecho de Ormuz, citando el bloqueo de puertos por parte de EE. UU. La medida afecta al 20 % del petróleo mundial que transita por la vía y genera tensiones diplomáticas con Washington y con el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/04/2026 10:04 AM.
En Internacional y editada el 18/04/2026 11:44 AM.