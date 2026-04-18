Irán reimpone restricciones al estrecho de Ormuz tras el bloqueo estadounidense

Irán ha vuelto a imponer un control estricto sobre el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del planeta, donde circula alrededor del 20 % del petróleo mundial. El anuncio, realizado por el vocero del ejército, el coronel Zolfagari, se produce un día después de que Teherán anunciara una reapertura parcial del paso, medida que calificó como "gesto de buena fe" en el marco de negociaciones con Estados Unidos.
Según Zolfagari, la reapertura se revierte porque Washington mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, lo que considera un incumplimiento reiterado de sus compromisos. "El estrecho ha regresado a su estado anterior, con fuertes restricciones al tránsito marítimo", afirmó el vocero.
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en la red social X que el estrecho "no permanecerá abierto" si persiste el bloqueo estadounidense, y denunció las "afirmaciones falsas" del presidente Donald Trump, quien declaró que el paso está "completamente abierto" y planteó la posibilidad de colaborar con Irán para extraer uranio enriquecido.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, a través del portavoz Ismail Bagaei, rechazó la propuesta de Trump, asegurando que el uranio no saldrá del país. En paralelo, el guía supremo Mojtaba Jamenei, mediante un mensaje en su canal de Telegram, reiteró que la Marina iraní está preparada para infligir "nuevas derrotas" a sus enemigos.
En un incidente reciente, un petrolero fue interceptado a 37 km al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica. Sin previo aviso por radio, las embarcaciones abrieron fuego contra la nave, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido; la tripulación permaneció a salvo.
Esta escalada se produce en medio de una tensa relación entre Irán y Estados Unidos, que mantiene sanciones y bloqueos a los puertos iraníes desde hace varios años. La decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho podría impactar los precios del crudo y la seguridad del tráfico marítimo en la región del Golfo Pérsico.