Sheinbaum y Sánchez dialogan sobre Conquista y proponen destinar gasto militar a reforestación

En una reunión celebrada el sábado 18 de abril en Barcelona, tras la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con su homólogo español, Pedro Sánchez. Ambos líderes dialogaron sobre la necesidad de reconocer la Conquista y de difundir la grandeza de las culturas originarias de México, anteriores a la llegada de los españoles.
Sheinbaum recordó la carta de Carlos V, citada recientemente en la mañanera, en la que el monarca reconocía los abusos cometidos por Hernán Cortés, y subrayó la importancia de seguir trabajando en la reparación histórica. Al concluir la conversación, la mandataria anunció que la IV Cumbre en Defensa de la Democracia se realizará en México en 2027 y extendió una cordial invitación a Sánchez para que participe del evento.
Ante la pregunta sobre un posible encuentro con el rey Felipe VI, Sheinbaum indicó que, por el momento, no existen planes al respecto.
En el marco de la cumbre, la presidenta mexicana reiteró una propuesta previamente presentada en foros internacionales: destinar el 10 % del gasto militar mundial a un programa global de reforestación. Con el lema “en vez de sembrar guerra, sembremos paz”, Sheinbaum abogó por redirigir recursos destinados a conflictos armados hacia acciones que beneficien al planeta y a la sociedad, impulsando la paz y la sostenibilidad ambiental.
La iniciativa busca generar impactos positivos tanto en el medio ambiente como en el bienestar social, al tiempo que refuerza la postura de México a favor del diálogo y la cooperación internacional, rechazando las intervenciones militares como solución a los conflictos.