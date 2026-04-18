Sheinbaum y Sánchez dialogan sobre Conquista y proponen destinar gasto militar a reforestación

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez, para abordar el reconocimiento de la Conquista, la valoración de las culturas originarias y una propuesta de destinar el 10 % del gasto militar mundial a un programa global de reforestación, además de invitar a España a la Cumbre en Defensa de la Democracia 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/04/2026 10:05 AM.
En Internacional y editada el 18/04/2026 12:01 PM.