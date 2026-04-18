Tiroteo en Kiev deja seis muertos y nueve heridos; policía abate al agresor

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Un hombre abrió fuego en la calle y en un supermercado del distrito de Holosiiv, al sur de Kiev, dejando al menos seis fallecidos y nueve heridos. El agresor fue neutralizado por unidades de la policía ucraniana, según informó el alcalde Vitali Klichko y el presidente Volodímir Zelenski.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/04/2026 12:02 PM.
En Internacional y editada el 18/04/2026 12:25 PM.