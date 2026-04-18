Tiroteo en Kiev deja seis muertos y nueve heridos; policía abate al agresor

Un hombre armado disparó contra transeúntes y clientes de un supermercado en el distrito de Holosiiv, al sur de la capital ucraniana, provocando la muerte de al menos seis personas y dejando a nueve más con heridas de diversa gravedad.
El ataque, que se desarrolló tanto en la vía pública como dentro del establecimiento comercial, fue detenido cuando unidades de las fuerzas especiales de la policía ucraniana irrumpieron en el local y abatieron al agresor. Así lo confirmó el alcalde de Kiev, Vitali Klichko, a través de su canal de Telegram, y el presidente Volodímir Zelenski en declaraciones oficiales.
Según el presidente Zelenski, la información provino del ministro del Interior, Igor Klimenko, quien informó que el atacante había sido "neutralizado" tras abrir fuego contra la población. Klimenko añadió que la intervención de las fuerzas especiales se realizó de forma rápida y coordinada, logrando evitar una mayor pérdida de vidas.
En un primer recuento, el alcalde Klichko informó que el tiroteo dejó seis fallecidos y nueve heridos, cifra que coincide con la información proporcionada por la oficina del presidente. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar el móvil del agresor y la procedencia del armamento utilizado.
El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad pública en la capital ucraniana, en medio de la prolongada guerra con Rusia. Expertos en seguridad advierten que la violencia urbana puede incrementarse cuando los recursos policiales se concentran en zonas de conflicto.
Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la ciudad, donde los heridos están recibiendo atención médica. Las autoridades han pedido a la población mantener la calma y colaborar con las investigaciones en curso.